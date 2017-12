De hauts fonctionnaires de Tel Aviv en garde à vue après l’interrogatoire hier de David Bitan

La police a arrêté et détient quatre personnes en relation avec le scandale de Rishon Lezion. Un haut responsable de Tel Aviv, un entrepreneur connu, et deux représentants du Likoud ont été arrêtés lundi matin dans le cadre du scandale de corruption qui a également vu l’arrestation hier à Rishon Lezion de dix sept personnes dont le président de la coalition, David Bitan et le maire de Rishon Lezion, Dov Tzur. Lire la suite sur tel-avivre.com