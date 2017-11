David Friedman : « La question n’est pas de savoir si Donald Trump va transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem mais quand? »

Lors du gala annuel de ZOA, (l’Organisation sioniste d’Amérique) à New York, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman, a salué la nouvelle gestion des relations israélo-américaines en rappelant à son auditoire le « désastre » que fût l’ère Obama concernant les relations entre les deux pays et notamment la période la plus noire, celle de l’abstention du président américain lors du vote de la résolution anti-israélienne par le Conseil de sécurité des Nations Unies la veille de son départ du gouvernement. Mais Friedman ne s’est pas arrêté là, il a réaffirmé la volonté indéfectible de Trump de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem….. Lire la suite sur tel-avivre.com