L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a annoncé jeudi matin qu’il cesse d’arbitrer entre d’une part Binyamin Netanyahou et de l’autre Benny Gantz et Gaby Ashkenazy sur la question de la souveraineté. Apparemment irrité, il leur a laissé son numéro de téléphone et leur a demandé de l’appeler lorsqu’ils se seront mis d’accord.Lire la suite sur lphinfo.com