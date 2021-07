D’autres salles souterraines dévoilées aujourd’hui à Jérusalem.

D’autres nouvelles salles souterraines d’un bâtiment où des dignitaires étaient hébergés avant l’inauguration de la montée au Temple, exposées au public.

Deux salles qui servaient de salons élégants il y a environ 2 000 ans, et entre lesquelles fonctionnait une magnifique fontaine, ont été mises à jour lors de fouilles dans les tunnels du Mur occidental. L'Autorité des antiquités d'Israël a déclaré que des pavés originaux, grands et impressionnants avaient également été découverts sur le site et que, dans le passé, il y avait des canapés de conversion en bois, qui n'ont pas été conservés.