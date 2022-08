Dany Boon : Interview « bon juif » chez Ardisson

Interview bon juif Dany Boon. Il s’est converti au judaïsme pour épouser Yaël. Il est interrogé en 2014 par Thierry ARDISSON à propos de la culture juive.

Né d’un « père kabyle musulman laïc » et d’une « mère catholique », Dany Boon assurait être « rodé en matière de racisme », le comédien préfère ironiser sur cette situation : « J’ai compris que ma conversion était réussie quand j’ai été inondé d’insultes et de menaces anonymes.

Vous savez mon père était kabyle et ma mère, chrétienne, et j’allais tous les dimanches à l’église. Je me posais toujours de tas de questions. Et lorsque je les adressais au responsable de la paroisse, il me répondait : « arrête de poser des questions. La religion est ainsi ». » Le judaïsme est à l’opposé de cette pensée chrétienne. J’ai posé et je pose encore toutes les questions et on m’a toujours donné les réponses, ma réponse.

Divorce en 2018

Avant de retrouver le bonheur dans les bras de Laurence Arné, Dany Boon a vécu 15 ans d’amour avec Yaël Harris, son ancienne épouse. L’année 2018 sonnait effectivement la fin d’un mariage pour le duo, mais également le début d’une belle amitié. La mère d’Eytan, Sarah et Elia Boon a d’ailleurs gardé le nom de famille de son ancien époux. Dany Boon et Yaël Harris sont restés en bons termes. A tel point que l’humoriste n’a pas hésité à réconforter la jeune femme en 2019, lorsque celle-ci a dû faire face au deuil de son père.