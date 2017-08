Dans une nouvelle vidéo, le Hezbollah déclare  » Nous arriverons à al-Aqsa »….(Vidéo)

Le mouvement terroriste Chiite Hezbollah n’en finit plus avec ses campagnes de propagande. La dernière en date assure le monde Arabe que » le Hezbollah et ivre de victoires » et que ses combattants » arriveront bientôt à al-Aqsa » ! Rien que ça ! Au moins, ils ne manquent pas d’humour, l’espoir fait vivre…..Détails et vidéo……..