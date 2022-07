Daniel Lévi hospitalisé, une demande de prières

Sandrine, la femme de Daniel Lévi, donne des nouvelles de l’état de santé du chanteur. En proie à des complications à la suite d’un cancer contracté en 2019, il avait été hospitalisé et opéré en urgence en avril 2022.

Sandrine, la femme de Daniel Lévi, donne des nouvelles. Et elle sont encourageantes. Le chanteur, révélé au grand public avec la comédie musicale Les 10 commandements, souffre depuis avril dernier de complications à la suite du cancer du côlon qu’il a combattu en 2019. Daniel Lévi a été hospitalisé et opéré en urgence le 13 avril 2022. Les dernières nouvelles du chanteur remontaient à un peu plus tôt en juillet. Sa femme expliquait qu’il était « toujours en convalescence« .

Sur le compte Instagram du chanteur, sa femme Sandrine a partagé une photo sur laquelle est écrit : « Notre ami, le chanteur Daniel Lévi vient d’entamer un nouveau protocole de soins. Prions ensemble pour sa guérison complète ! » En légende, l’épouse du chanteur ajoute un message personnel. « Ensemble nous sommes plus forts et Hachem [l’un des noms donnés à Dieu dans la religion juive] entendra toutes vos prières. Merci, Sandrine« , écrit-elle.

Comment va Daniel Lévi ?

Le chanteur est donc toujours hospitalisé, mais son protocole de soin évolue. Le 15 juillet dernier, Daniel Lévi avait posté une vidéo où il s’adressait directement à son public. « Je voulais vous rassurer sur mon état de santé« , a-t-il confié avant de donner rendez-vous « très bientôt » à ses fans. Une promesse d’autant plus touchante que Daniel Lévi s’apprêtait à repartir en tournée. Mais son état de santé l’a rattrapé.

Dans cette période difficile à traverser, le chanteur et sa femme ont eu droit à une très belle nouvelle : la naissance d’une « ravissante petite fille« , le 15 juillet dernier. « Je suis bluffé […]. Elle parle très bien l’anglais, couramment l’espagnol« , s’était alors amusé Daniel Lévi sur son compte Instagram. Le chanteur était, avant cette naissance, déjà le père de trois enfants, Abel, Raphaël et Rivka.

