Dan Illouz a déposé son premier projet de loi et il concerne les olim de France

Le député Dan Illouz (Likoud) a déposé son premier projet de loi à la Knesset. Il concerne la reconnaissance des diplômes pour les olim en provenance de l’Union européenne et en particulier de France.

La problématique de la reconnaissance des diplômes est au coeur des préoccupations des olim de France et des associations qui les aident. Plusieurs actions ont déjà été lancées avec plus ou moins de succès. Qualita, en particulier, oeuvre beaucoup dans ce sens et a obtenu certains résultats, notamment pour les dentistes. Lire la suite sur lphinfo.com