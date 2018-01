Ephraïm Herrera est docteur en histoire des religions et spécialiste de l’Islam. Il analyse depuis de nombreuses années l’évolution du Proche-Orient à la lumière des textes, de la nature et de l’histoire de l’Islam. Ses interventions dans les medias israéliens sont suivies pour leur contenu profond et leur angle d’attaque original. Il dresse pour LPH […] Lire la suite sur lphinfo.com