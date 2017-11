Les DSI (Direction Service Informatique) s’intéressent de très près à la cybersécurité. Celle-ci intègre les réflexions et les choix des DSI et des CISO, parfois elle remonte aux Comex. Dans ce contexte, les DSI intègrent de plus en plus l’innovation liée à la cybersécurité dans leurs projets……..Détails……..