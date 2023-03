Curiosité: Visite de Ghajar, un village israélo-libanais

Il existe tout au nord de la Galilée un petit village au statut assez peu ordinaire. Il s’appelle Ghajar. On y accède en suivant les routes 99, puis 999, au départ de Kiriat Chemona. La particularité de ce village, c’est qu’il est situé à cheval sur (presque) trois frontières : le Liban, la Syrie et notre p’tit pays. ISRAËL MAGAZINE y est allé faire un tour. Impressions de voyage. Par Mickael LAUSTRIAT.

Du fait de sa position sur ces frontières, le village de Ghajar (2659 habitants au recensement de 2019) a longtemps souffert des différentes guerres du Liban. A l’origine Ghajar (ע׳ג׳ר en hébreu) était un village syrien. Il fut envahi par Israël lors de la conquête des hauteurs du Golan pendant la guerre des Six Jours, en 1967. Convaincues qu’il faisait partie du Liban, nos troupes s’en sont retirées. Ghajar est ainsi devenue une zone militaire fermée et interdite aux civils. Seuls pouvaient y circuler les habitants de cette petite bourgade, leurs allées et venues étant soigneusement contrôlées par Tsahal.

Enclavée entre plusieurs zones ayant le statut de zone militaire, il était interdit à un citoyen israélien lambda de s’y rendre. Et d’ailleurs, pourquoi l’aurait-il voulu ? Depuis les sommets de la montagne qui longe la route 999, il aurait été facile à un sniper de cibler tout ce qui circule en contrebas. C’est pourquoi après son retrait du Sud Liban, Tsahal a pris position sur toutes les hauteurs qui bordent l’accès à Ghajar. Le village est donc resté pendant longtemps ignoré de l’immense majorité des Israéliens et de leurs médias. Mais les choses vont changer et voici pourquoi.

Une secte chiite

Comme l’immense majorité des habitants de Ghajar sont de religion alaouite (une variante issue de l’Islam chiite), ils ont préféré pendant longtemps dépendre du gouvernement libanais plutôt que d’Israël. Leur situation est absolument semblable aux Druzes de la ville de Madjal Chems, située au pied du plateau du Golan. Tous ont de la famille en Syrie de l’autre côté de la frontière. Les alaouites de Ghajar, tout comme ces Druzes, vivent donc en pleine ambiguïté : si jamais (« has vé “halila) Israël décidait de rendre (les uns au Liban, et les autres à la Syrie) les espaces où ils vivent, dans le cadre d’un illusoire (pour l’instant) accord de paix avec ces voisins belliqueux, ils ne manqueraient pas d’être accusés de collusion avec l’ennemi sioniste. Aussi, leur espérance de vie deviendrait très précaire.

Pour corriger cela, et témoigner de leur allégeance à Assad, de temps en temps, ces Druzes manifestent en défilant dans leur petite ville avec des drapeaux syriens (oui !). Et si Israël laisse faire, c’est parce que nous savons bien que c’est du cinéma : ils veulent simplement envoyer un message à Damas, pour faire croire qu’ils souffrent de la domination israélienne et regrettent de se trouver du « mauvais côté » de la frontière. Damas n’est pas plus dupe que nous le sommes, mais c’est ainsi.

Les alaouites de Ghajar ont donc compris un beau jour que leur intérêt était de se rapprocher d’Israël. Décision pleine de bon sens : c’était ça ou tomber tôt ou tard sous le contrôle du Hezbollah tout proche. Leur municipalité, qui reçoit une dotation de l’Etat d’Israël, a joué à fond la carte de l’ouverture. En témoigne la volonté de promouvoir le village comme destination touristique.

On respire le bien-être

Car le village est beau. Très joli même : maisons mauresques de couleurs pastel, véritables petits palais, parterres de fleurs sur les grands axes impeccablement goudronnés, restaurants aux spécialités locales et pittoresques. Il y a même une bijouterie-parfumerie où mon épouse a passé une demi-heure : à partir d’une cinquantaine d’essences différentes, Hussein, 35 ans, son propriétaire, vous concocte sur mesure la senteur de votre choix ! Il n’y a pas encore de chambres d’hôtes, mais ça viendra. En se promenant dans les rues, on ressent une impression de bien-être : des voitures neuves partout, des gosses en tricycle motorisé, portes restées ouvertes de maisons habitées.

Et puis surtout, on ne vous dévisage pas avec agressivité quand vous croisez quelqu’un. Et surtout : Ghajar est étonnamment propre. Aucun désordre, aucun laisser-aller : rien de commun avec le spectacle brouillon et parfois affligeant de certaines bourgades arabes de Galilée ou d’ailleurs. Enfin — à méditer — sa population est particulièrement bien éduquée. Les résultats scolaires de leurs enfants sont remarquables. Normal : leurs parents sont médecins, professeurs, avocats, dentistes.

Du foot à la frontière

On peut désormais visiter Ghajar sans crainte de faire une mauvaise rencontre ou de recevoir une balle perdue. Lors de notre visite, nous avons croisé quelques couples d’israéliens avec leurs jeunes enfants, quelques retraités, appareil photo en bandoulière, mais aussi des familles musulmanes de la région de Haïfa — portable en main, pour prendre des clichés — venues voir comment vivent leurs coreligionnaires alaouites, car leur religion (qui est également celle de la caste au pouvoir à Damas) est infiniment plus tolérante : ils vénèrent les livres saints des trois monothéismes. Le vin ne leur est pas interdit. Et nous n’avons croisé aucune femme voilée des pieds à la tête. Ce qui est étonnant pour une foi d’origine chiite.

Une vitrine pédagogique ?

Plus belle qu’un décor de cinéma, Ghajar l’authentique devient ainsi une vitrine, adressée à tous nos ennemis, qui démontre que l’on peut tout à la fois être musulman et vivre très bien sous l’autorité israélienne.

Ghajar est aussi l’un des lieux où l’on peut physiquement sentir la nécessité — et la possibilité d’une paix — au Moyen-Orient. C’est assurément l’un des centres de gravité de l’espace géopolitique de cette région du monde.

Se promener à Ghajar permet également d’apprécier le savoir-faire et l’extrême efficacité sécuritaire d’Israël, A Ghajar, la présence de Tsahal est particulièrement discrète : les seuls (quatre) soldats en uniforme que nous avons salués étaient ceux du poste de garde à l’entrée de la route principale, qui commence tout de suite après la grande pièce d’eau qui marque l’accès au village. Mais Israël sait tout ce qui se passe dans le village. Et il n’ignore rien de ce qui se trame de l’autre côté, au-delà des kilomètres de grillages (dotés de senseurs électromagnétiques) qui nous séparent de nos voisins.

Finalement, entre le marteau et l’enclume, il existe un espace de paix : Ghajar, village échappé de la tourmente. Après la souffrance, la résilience ?

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

