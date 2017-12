Tel-Aviv (Youval Kislev). Encore une news qui ne va pas plaire au BDS. Cultivé en Israël, la variété Sharon, qui rencontre un succès considérable en France, est une variété de kaki très productive et résistante. Sa peau est très fine et sa chair jaune rouge sucrée. Il contient peu de petits pépins. C’est le kaki que l’on retrouve le plus fréquemment de nos jours sur les étals des marchés.

Selon (1) : « Cultivé au Japon depuis plus de 1.000 ans, le kaki y est devenu le fruit national. Le 9 août 1945, cinq arbres à kaki, appelés aussi plaqueminiers, réussissent à survivre à la bombe atomique qui explose au dessus de Nagasaki. En 1993, un spécialiste parvient même à faire pousser des jeunes plants issus d'un des arbres qui a survécu. Le kaki est ainsi devenu un symbole de force dans tout le pays. Le kaki est un fruit qui s'épanouit dans les pays chauds. Sa culture n'est arrivée en Europe qu'au XIXe siècle. Implanté tout d'abord à Toulon, il a connu rapidement un grand succès en Provence. Cultivé également en Corse, en Italie et en Espagne, la récolte a lieu de septembre à décembre.