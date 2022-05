Cuisine. Israël a t-il un plat reconnu universellement comme national?

Israël n’a pas de plat reconnu universellement comme national ; pourtant, beaucoup de personnes considèrent que ce sont les sandwiches pita aux falafels (des boulettes faites de pois chiches moulus, frites et assaisonnées) accompagnés de salade israélienne, de frites et de divers condiments. Les vendeurs de rue à travers tout Israël vendent des pita falafels et c’est l’un des plats à emporter favoris. Lire la suite sur israelvalley.com