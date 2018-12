Cryptomonnaies. Des franco-israéliens impliqués dans une arnaque en France

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Le montant du préjudice enfle à une vitesse folle. Si début octobre, l’Autorité des marchés financiers (AMF) annonçait que 31 millions d’euros avaient été dérobés depuis le début de l’année à plus de 700 épargnants via des arnaques aux cryptomonnaies, ces pertes se chiffrent maintenant à 49,7 millions d’euros et les victimes de ces fraudes sont au nombre de 1.050.

Le magazine Challenges l’a révélé, la justice française a également ouvert une dizaine d’informations judiciaires pour escroquerie en bande organisée et blanchiment concernant ces arnaques, principalement orchestrées depuis Israël.Lire la suite sur israelvalley.com