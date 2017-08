Crise nucléaire : Abbas félicite la Corée du Nord de Kim Jong-Un

Le président de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas a félicité mardi le leader nord-coréen Kim Jong-Un à l’occasion de la « Journée de libération » de son pays.

« Le peuple coréen a offert les sacrifices les plus précieux pour sa liberté et sa dignité », a déclaré Abbas dans un télégramme adressé à Kim, selon l’agence de presse de l’AP, Wafa.

Le dirigeant palestinien a également souhaité « santé et bonheur » au leader nord-coréen, la « prospérité » à la Corée du nord et espéré que « la relation historique entre la Palestine et la Corée du Nord se développera davantage ».

Le président de l’Autorité palestinienne a également dit apprécier la « solidarité ferme apportée en soutien aux droits du peuple [Palestinien] et à son juste combat pour mettre un terme à l’occupation et établir notre état indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale ».