Covid. Pour Roch Hachana des milliers de jeunes pourront venir en Israël.

Après concertation avec tous les acteurs concernés, dont le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog et les spécialistes du ministère de la Santé, le Prof. Gamzou a donné son autorisation à l’entrée en Israël de plus de 16.000 jeunes qui se répartissent ainsi : 12.000 étudiants en yechiva, 2000 étudiants en université et le reste étant des participants aux programmes Massa, Naale ou autres structures. La condition exigée sera que tous ces jeunes devront rester en confinement de 15 jours à leur arrivée, puis deux semaines en « capsules » de six au maximum. Par ailleurs, les institutions dans lesquelles ils s’intégreront devront respecter les consignes de manière scrupuleuse sous peine de sanctions.Lire la suite sur israelvalley.com