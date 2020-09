Depuis le début de l’épidémie, 30.635 personnes sont mortes en France, soit 29 de plus en 24 heures, dont 20.128 au sein des établissements hospitaliers et 10.507 en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad. La France est toujours un « pays rouge » par Israël. Des restrictions très sérieuses existent dans la circulation des voyageurs entre les deux pays. Lire la suite sur israelvalley.com