Covid-19 – Le petit pays de merde vous salue bien

Par Eli LAIK. Lettre ouverte (et posthume) à Daniel Bernard, ambassadeur de France à Londres en 2001. En 2001 donc, vous avez lors d’une réception parlé de mon pays que vous avez qualifié de « petit pays de merde ». Ci-dessous la preuve:

Libération rapportait l’affaire en 2001:

« «Une gaffe diplomatique met en émoi les salons conservateurs.» C’est du moins ce qu’affirme le quotidien The Times qui montre du doigt le gaffeur: Daniel Bernard, ambassadeur de France à Londres. Décrit comme «les yeux et les oreilles du président Chirac en Grande-Bretagne», Bernard aurait eu la mauvaise idée de se confier à son ami et hôte, lord Black of Crossharbour, lors d’une soirée qui réunissait le gratin médiatique et politique du Londres conservateur. Il lui aurait assuré que la crise internationale actuelle avait été déclenchée par Israël, «ce petit pays de merde». Mais voilà, lord Black est non seulement propriétaire du Daily Telegraph, mais son épouse, l’écrivain Barbara Amiel, tient une rubrique dans le journal. Sans révéler l’identité de Bernard, elle a parlé de «l’ambassadeur d’un grand pays de l’Union européenne». Les représentants de la communauté juive de Grande-Bretagne semblent avoir lu entre les lignes et se sont plaints officiellement des propos de l’ambassadeur. Bernard assure ne pas s’en souvenir et le Quai d’Orsay a qualifié l’attribution de cette phrase à l’ambassadeur de France d’insinuations malveillantes. »

Lorsqu’on vous avait évoqué le fait à l’époque, vous aviez dit que la phrase avait été sortie de son contexte. J’ai donc attendu 19 ans pour écrire cette lettre ouverte en vous faisant part de ma réaction à « votre phrase peu diplomatique. »

Tout d’abord n’ayant pas été sanctionné ni par votre employeur, ni par celui dont vous étiez l’oreille, on peut estimer que vous vous exprimiez au nom de la France. On se souviendra de l’esclandre de Jacques Chirac le 22 octobre 1996 à Jérusalem (il avait décidé de saisir la première opportunité de créer un esclandre). Son lointain successeur Emmanuel Macron avait lui aussi fait un esclandre au même endroit 22 janvier 2020.

Pour ma part, je suis connu ici en Israël pour avoir tourné le dos à l’Ambassadeur de France en compagnie de 4 amis, lors de son discours à Roglit en mai 2016.

Comment Israël a t-il répondu à cette crise sanitaire?

Le Mossad a fait entrer en Israël du matériel médical, des respirateurs, des milliers de masques, 100.000 tests de dépistages. Israël ne pouvant compter sur aucun pays, Tsahal a transformé une fabrique de missiles afin de produire des respirateurs, les soldats en association avec un fabricant israélien de respirateur produisent 30 respirateurs en 24 heures.

Tsahal a transformé un centre de fabrication d’armes et de matériel de tir en fabrication de pistolets désinfectants et de combinaison de protection pour le personnel médical. Israël a lancé ses propres fabrications de masques qui sont disponibles dans les pharmacies limités à 5 masques par personne au prix de 3 shekels pièce soit 0,75€

Israël fabrique ses propres tests de dépistage en vue de dépister la totalité de sa population dans le but de mettre fin au confinement des gens sains dans les zones peu touchées. Israël vient d’obtenir la première place dans le classement des 10 pays les plus surs parmi tous les pays touchés.

Tsahal prête main forte à la police pour la surveillance des mesures sanitaires et aide à la distribution de colis alimentaires pour les populations démunies. Je suis fier de mes compatriotes »

Comment la France a t-elle répondu à cette crise sanitaire?

Pendant 4 décennies les Gouvernants ont désertifié la France fermant de nombreux hôpitaux et cliniques d’accouchement, ceci a déclenché la révolte des gilets jaunes auxquels les personnels hospitaliers se sont joints et que les Gouvernants ont matraqués sans les écouter.

Elle a critiqué Israël qui avait fermé l’entrée sur son territoire aux Français. Elle a critiqué Donald Trump qui a fermé l’entrée sur son territoire aux Européens. Agnès Buzyn a bloqué la délivrance sans ordonnances de la chloroquine pendant qu’un aréopage de médecins inféodés au Lobby pharmaceutique polémiquait contre le Professeur Didier RAOULT qui voulait généraliser l’usage de ce produit en France.

Il a été déclaré que les masques étaient inutiles, que les tests étaient inutiles qu’il suffisait de confiner les gens, (le confinement a été décidé très tardivement.) Aujourd’hui les services d’urgence français se sont effondrés et on achemine par avion ou TGV les malades à travers la France et l’Europe.

Alors, Monsieur Daniel BERNARD…

Devant l’impossibilité de soigner tous les malades, il faut choisir entre ceux qui seront soignés et ceux qui vont mourir, le Gouvernement vient d’autoriser par décret un médecin isolé à délivrer des soins palliatifs injection de Rivotril entre autres alors que jusqu’à présent la délivrance de ces soins relevait de la responsabilité d’un collège de médecins.

Les chiffres sont éloquents France près de 83 décès par million d’habitants dus au coronavirus (sans compter les Ehpad). États-Unis 15 décès par million d’habitants. Israël 4,5 décès par million d’habitants.

Alors, Monsieur Daniel BERNARD, pour reprendre votre expression de 2001, quel est « le petit pays de merde? » Quel pays soigne t-il le mieux sa population?

NB: Bernard a été réaffecté pour devenir ambassadeur de France en Algérie en juillet 2002. Il est décédé en avril 2004 alors qu’il occupait ce poste, à l’âge de 62 ans.

SOURCE: © Eli LAIK pour http://les-francophones-d-israel.com/