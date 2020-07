Covid-19. Israël se demande comment les Japonais ont réussi à vaincre l’épidémie.

Le Japon, contrairement à la plupart des pays du monde, n’a pas fermé ses frontières, n’a pas mis en place de « verrouillage », n’a pas fermé d’écoles, d’entreprises et de parcs – et a même fait très peu de tests sur le COVID-19. Un état d’urgence a été déclaré dans le pays pour une courte période et a été déclaratif – le gouvernement a appelé les citoyens à rester chez eux sans imposer de sanctions pour avoir désobéi à cet appel.Lire la suite sur israelvalley.com