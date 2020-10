Covid-19 et Juifs orthodoxes. Amit Segal (Israël) parle « d’indulgence coupable ».

Le journaliste Amit Segal, pourtant étiqueté à droite, a tiré à boulets rouges contre le gouvernement et le Premier ministre pour ce qu’il appelle une « indulgence coupable » envers les courants orthodoxes qui ont choisi de rouvrir leur système éducatif dimanche malgré les consignes et les appels à les respecter : « En général, ce sont des images de Jérusalem qui réchauffent le coeur : voir des enfants orthodoxes, avec leur sac à dos, se rendant en masse pour apprendre la Torah. Le jour où un vaccin aura été trouvé et administré, avec l’aide de Dieu, nous pourrons ressentir cette joie sans crainte. Lire la suite sur israelvalley.com