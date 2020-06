Covid-19. Décision politique où sanitaire? L’Europe a mis Israël sur la liste des pays non sûrs.

S’agit-il d’une décision politique où sanitaire? Certainement les deux! L’Union européenne a décidé de ne pas autoriser sur son territoire l’entrée des voyageurs en provenance d’Israël, des États-Unis, de la Russie, du Brésil ainsi que d’autres pays qui n’ont pas encore réussi à contrôler la propagation du coronavirus.

LE PLUS. Alors que l’Union européenne s’apprête à ouvrir ses frontières extérieures à partir du 1er juillet, Israël et les Etats-Unis ne devraient pas être sur la liste des pays sûrs. L’épidémie n’est pas maîtrisée outre-Atlantique et le niveau de circulation du virus est supérieur à celui du Vieux Continent. Pour Israël, 313 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Israël, selon le dernier rapport du ministère de la Santé publié vendredi en début d’après-midi. Lire la suite sur israelvalley.com