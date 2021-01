Seuls 2,8 millions d’Américains avaient reçu vendredi la première dose de leur vaccin contre le Covid-19. Plus d’un million d’Israéliens ont déjà reçu leur première dose de vaccin, l’Etat hébreu ayant le taux de vaccination par nombre d’habitants le plus élevé au monde, devant Bahreïn et le Royaume-Uni, selon le site Our World in Data.Lire la suite sur jforum.fr