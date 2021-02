Couvre-feu pour Pourim: La tenue d’une fête sera considérée comme une infraction pénale, des barrages routiers seront installés sur les routes.

A partir de ce soir et tout au long du week-end, de 20h30 à 5h00 du matin, un couvre-feu nocturne sera en vigueur pour empêcher les fêtes et rassemblements.

L’objectif principal de la police est d’empêcher les fêtes et les événements de Pourim tant laïques qu’ultra-orthodoxes. Dès hier, un certain nombre d’organisateurs de soirées ont été convoqués par la police et ont reçu une mise en garde sur la tenue de fêtes hors respect des restrictions. Le commissaire de police Ranim Kobi Shabtai a annoncé que des poursuites pénales seraient ouvertes contre toute personne impliquée dans l’organisation d’un événement ou d’une fête.Lire la suite sur tel-avivre.com