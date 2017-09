Un couple jugé pour avoir battu les invités d’un mariage juif à Londres

Un couple britannique a plaidé coupable d’agression dans une attaque antisémite à l’extérieur d’une synagogue de Londres lors d’un mariage.

Ineta Winiarski, âgé de 33 ans, et son partenaire, Kasimiersz Winiarski, âgé de 62 ans, de Hackney, un arrondissement de Londres, ont plaidé coupable lundi dans la Cour de la magistrature de la Tamise pour agressions et des voies de fait aggravées pour motif raciste, selon le Times of London.

Le 3 juillet, en dehors de la synagogue commune de Clapton, Kehal Yetev Lev, dans l’est de Londres, le couple a poussé et frappé les invités, et les a fouetté avec une laisse de chien, selon l’accusation au tribunal, selon The Times. Ineta Winiarski a crié des épithètes antisémites tout en frappant les invités.

La magistrate Caroline Dillon a déclaré au Jewish Chronicle, basé à Londres qu’elle n’avait pas condamné le couple immédiatement « parce que nous devons en savoir plus sur leur comportement avant la détermination de la peine », a déclaré .

Pour l’heure, les deux accusés ont admis trois accusations d’agression raciale aggravante et deux accusations pour coups et blessures.

SOURCE: The Jewish Chronicle

Traduction: CFCA