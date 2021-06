Coup de poignard de la Russie dans le dos d’Israël

La Russie se prépare à fournir à l’Iran un système satellitaire avancé qui donnera à Téhéran une capacité sans précédent de suivre des cibles militaires dans tout le Moyen-Orient et au-delà, a rapporté le Washington Post. Selon des sources américaines et une source de l’administration du Moyen-Orient qui ont été informées des détails du transfert, le satellite pourra surveiller les bases en Israël, et son transfert pourrait avoir lieu d’ici quelques mois.Lire la suite sur jforum.fr