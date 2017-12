Cosmétique. Nuxe (France) rentre dans le capital de Laline (Israël). 25% du Capital.

(Un article de Youval Assayah). Excellente nouvelle pour le business France-Israël. Selon des informations IsraelValley à Tel-Aviv, la célèbre entreprise de cosmétiques Nuxe (France) entre dans le capital d’une belle société israélienne : Laline. Pour plus de 20 millions d’euros, Nuxe devrait obtenir 25% du capital de Laline. Aliza Jabès est la fondatrice et présidente du groupe Nuxe. Elle a fait un MBA Marketing et Finances à l’université de New York. Aliza Jabès est lauréate du prix Ernst & Young de l’entrepreneur de l’année et membre du conseil de surveillance de Vivendi. Lire la suite sur israelvalley.com