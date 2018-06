Corps blindé de Tsahal: 4 femmes ont achevé leur formation de commandant de char ! (Photos et Vidéo)

Première au sein de Tsahal: Le général de brigade Guy Hasson a annoncé ce jeudi matin que l’entraînement des commandants de chars se terminera ce soir lors de la cérémonie célébrant la fin de la formation de l’unité. Ces quatre commandantes de char ont suivi une formation de plus d’un an et entrent désormais dans l’histoire, en effet, jamais une femme n’avait pu devenir commandant d’un char…….Détails, Photos et Vidéo……..