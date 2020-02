Coronavirus : une aide israélienne massive à la Chine en un temps record de 16 jours.

Raz Gal Or, entrepreneur israélien de 26 ans, et ses amis ont procédé à une collecte record de fournitures médicales en Israël pour la Chine (100 000 masques chirurgicaux, 50 000 gants médicaux et 7 000 combinaisons de protection) et l’ensemble du processus de don, qui a duré 384 heures, est consigné dans un livre intitulé « China, We Got Your Back », publié en chinois et en anglais par New Star Press, une maison d’édition basée à Pékin et appartenant au China International Publishing Group.Lire la suite sur israelvalley.com