Coronavirus : pourquoi il ne faut pas supprimer les transports en commun

Alors que le ministère des Transports israélien a annoncé de nouvelles annulations et restrictions sur les transports publics, les experts ont averti que ces mesures pourraient réellement augmenter la probabilité d’infections liées au coronavirus, plutôt que de la diminuer. Explications.

De nombreux citoyens israéliens, en particulier ceux qui ont du mal à se déplacer, comme les personnes âgées, dépendent des transports en commun. Des recherches menées par la Banque d’Israël en 2019 ont montré que «les travailleurs débutants et ceux à statut socio-économique inférieur se caractérisent par une utilisation accrue des bus et des navettes organisés par les entreprises. Le Bureau central des statistiques d’Israël a indiqué que 57,2% des familles défavorisées ne possédaient pas de véhicule privé (en 2018).

Le professeur Arel Avineri, directeur du programme de maîtrise en ingénierie et systèmes d’infrastructure à Afeka College, estime que bien qu’il y ait une diminution de l’utilisation des transports publics en raison de l’épidémie de coronavirus, une diminution de la disponibilité des transports publics n’est pas souhaitable. Car avec le temps, les gens devront voyager à nouveau et les transports publics sont nécessaires parce que tout le monde n’a pas de voiture « , a déclaré Avineri.

Ligne encombrée augmente les infections

« Une décision radicale et latérale de réduire [les transports publics] est problématique », a déclaré Avineri. « Il y a des lieux de travail qui resteront ouverts et il y a des services essentiels vers lesquels les citoyens se rendront, de sorte que, en général, les transports publics sont une chose essentielle. C’est une période difficile qui exige plus de complexité concernant la prise de décisions, d’une part pour conduire à une réduction proportionnée [des transports publics] et d’autre part pour ne pas augmenter l’encombrement sur les lignes [bus], ce qui pourrait augmenter les infections. Les personnes âgées, par exemple, dépendent des transports publics et leur taux de mortalité par coronavirus est plus élevé. Par conséquent, dans certains domaines, il devrait même être envisagé d’augmenter les transports publics.

L’analyste des transports Nachman Shelef explique de son côté que certaines lignes de bus peuvent être réduites. Comme celles qui conduisent aux établissements d’enseignement ou aux zones industrielles. Mais une réduction approximative pourrait augmenter l’encombrement sur les lignes très fréquentées. « J’espère qu’ils tiennent compte de ce facteur », a déclaré Shelef, « Surtout quand la plupart de ceux qui prennent les décisions utilisent un véhicule privé. Ils ne comprennent donc pas ce que signifie être dépendant des transports en commun plutôt que d’une voiture. »

En d’autres termes, réduire la fréquence des autobus sur une ligne très fréquentée et utile à la population, augmenterait l’encombrement et donc… les infections.