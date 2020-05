Coronavirus : 227 Morts dans l’Etat Hébreu. Problèmes en Israël dans les « Corona-Hotels ».

CORONAVIRUS: 227 MORTS EN ISRAËL. Le ministère israélien de la Santé a annoncé samedi matin que 151 nouveaux cas de Covid-19 avaient été enregistrés depuis vendredi soir, portant le nombre total de personnes ayant été infectées dans le pays à 16.152. 9.400 personnes ont guéri et 6.525 sont toujours malades. Par ailleurs, le nombre de morts s’élève désormais à 227, soit deux de plus qu’hier soir. Selon le ministère de la Santé, 107 personnes sont dans un état grave, et 84 sous assistance respiratoire. 82 patients sont dans un état modéré, tandis que tous les autres présentent des symptômes bénins. Lire la suite sur israelvalley.com