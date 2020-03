Corona: un médecin italien complimente Israël

Le Prof. Massimo Galli, directeur du Département des maladies infectieuses à l’hôpital Sacco de Milan a évoqué la crise du Corona et l’action menée par les divers gouvernements pour combattre ce fléau. Il a déclaré: « Il y a un seul pays au monde qui se prépare depuis longtemps à ce genre de catastrophes, c’est Israël, qui dispose de l’un des systèmes de santé les plus avancés au monde et qui a donc pu se préparer depuis longtemps à une crise de cette ampleur ».Lire la suite sur lphinfo.com