Corona : rebelote pour les fêtes de Tichri ?

Cela paraissait encore loin lors de la première vague du Corona, mais les fêtes juives de Tichri se profilent à l’horizon et l’on se demande si le triste scénario de Pessah et Yom Haatsmaout ne va pas se reproduire! Selon le journal Israël Hayom, le ministère de la Santé préparerait un plan selon lequel les fêtes de Roch Hachana à Soucot se dérouleraient également dans le cadre strict de la famille nucléaire uniquement. Cette option serait sérieusement envisagée après consultations avec le sommet du ministère de la Santé et des spécialistes de la Santé publique. Lire la suite sur lphinfo.com