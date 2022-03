On l’avait presque oublié et pourtant, il est toujours là. Le virus du Corona n’en finit pas de muter et il se trouve toujours parmi nous.

Depuis quelques jours, on assiste en Israël à une augmentation du nombre de cas positifs. Hier, il s’élevait à 6310, avec un taux de reproduction de 0.9, s’approchant ainsi de la ligne rouge de 1. Trente huit personnes sont mortes du Corona en Israël, la semaine dernière.Lire la suite sur lphinfo.com