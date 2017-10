Copé, Amar, Abecassis, ces personnalités annoncées en Israël

Il semble que la visite en Israël de personnalités publiques et politiques françaises s’accélèrent. Cette fois, le curseur de la francophonie se déplace vers Netanya. Certains invités habitent déjà sur place, d’autres feront le voyage.

Pouvoirs et Contrepouvoirs : C’est le titre du nouveau cycle de conférences du Campus francophone du Collège académique de Netanya qui démarrera le 12 novembre prochain avec le premier invité : Jean François Copé.

« Ami d’Israël, mais au-delà, brillant analyste politique, il portera son regard sur les changements politiques en France et aux USA, sur le Brexit, mais également sur la montée du fascisme, sur la menace du terrorisme et sur le problème des migrants. Il est celui qui, avec une grande intelligence, sans langue de bois et certainement aussi avec humour proposera un tour d’horizon pointu et authentique sur une actualité chargée » explique la présidente du Campus francophone, Claude Brightman qui promet une année riche de sujets passionnants et animée par des personnalités de premier plan sous la direction de l’Alliance Israélite Universelle présidée par Marc Eisenberg et son Institut Européen Emmanuel Levinas, dirigé par Gérard Rabinovitch.

La liste est longue

Le 26 Novembre, après J.F Copé, c’est François Zimeray qui s’exprimera sur le thème : « Droits de l’Homme, peut-on encore croire à l’Universel ? »

Le 10 Décembre, Daniel Dayan, directeur de recherches émérite au CNRS répondra à l’interrogation : « Peut-on résister au pouvoir des réseaux sociaux ? »

Armand Abecassis nous expliquera, le 7 janvier « la séparation biblique des pouvoirs ».

Jusqu’au mois de Mai, se succéderont ainsi des conférenciers triés sur le volet (21 janvier Paul Amar) pour évoquer des sujets qui concernent notre époque et nos sociétés. Un cycle de conférences 2017-2018 qui soulignera le 15e anniversaire du Campus francophone du Collège académique de Netanya, devenu un lieu désormais légendaire dédié au savoir et au partage. Cliquez pour obtenir le programme complet des conférences PROGRAMME25-1.pdf