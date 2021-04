Coopération Israël-Soudan : la Samarie sur la carte !

Qui aurait imaginé cela il y a quelques jours encore ? Une rencontre des plus insolites et historiques s’est déroulée dans un pays arabe tiers entre une délégation menée par le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan et des hommes d’affaires soudanais ainsi que des officiels du gouvernement transitoire de Khartoum. Parmi eux, le Dr. Omar al-Sheikh, président du groupe de promotion des accords de paix et de la coopération économique au nom du gouvernement soudanais. Lire la suite sur lphinfo.com