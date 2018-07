Contrôle et fouille à l’aéroport. Pourquoi vous ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le personnel de sécurité dans les aéroports arrête une personne pour l’interroger quand il laisse une autre passer sans inspection aucune. Ou encore, comment identifier les terroristes qui essaient de saboter un vol particulier? Voici la réponse. Du 15 juillet au 15 août, Coolamnews publie ses meilleurs articles de l’année écoulée. Article publié le 25/09/2017.

Le site “The Intercept” a révélé la liste secrète de l’ “Airports Authority” américaine (TSA). Elle comprend 92 comportements différents éveillant la suspicion et selon lesquels le personnel de sécurité dans un aéroport arrêtent des personnes spécifiques afin de les interroger et de vérifier le contenu de leurs valises.

Basé sur les comportements mentionnés sur la liste, le personnel de sécurité examine les voyageurs, leur attribuant une “note” qui leur permet de décider s’il faut les arrêter pour une inspection supplémentaire.

Parmi les différents comportements qui requièrent un suivi, se trouvent les passagers qui sifflent, les gens aux regards appuyés et froids, ceux qui transpirent ou ceux qui se touchent le visage comme s’ils s’étaient récemment rasé ou alors des personnes qui portent des vêtements inadéquat au lieu d’embarcation.

Avez-vous faits vos valises tous seuls ?

En Israël, ces 92 comportements sont intégrés depuis belle lurette dans le mode de fonctionnement et d’approche du personnel de sécurité. Le problème est que d’éventuels terroristes ou fraudeurs connaissent évidemment les erreurs à ne pas commettre. L’étude comportementale des passagers est ainsi approfondie au moment ou vous vous y attendez le moins.

Et à tous ceux qui se demandent pourquoi les jeunes recrues chargées de l’embarquement et de l’enregistrement des bagages se bornent depuis des décennies à vous poser toujours les mêmes et inlassables questions sur le contenu de vos bagages, l’endroit d’où vous venez, celui où vous vous rendez, etc… dites-vous bien qu’il ne s’agit que de la partie visible d’un jeu de reconnaissance gestuel, dont vous ne pouvez sortir heureusement que perdant…pour le bien et la sécurité de tous.

Attention si votre carte d’embarquement porte la mention SSSS

Lorsque vous prenez l’avion aux Etats-Unis, il est parfois possible que votre carte d’embarquement comporte l’inscription « SSSS ». La signification de ces quatre lettres a été révélée en 2009 à la suite d’une fuite d’informations du gouvernement américain. Si ce code figure sur votre billet d’avion, votre voyage risque d’être légèrement plus contraignant…

Si vous avez déjà été mis à l’écart dans une queue pour un vol aux Etats-Unis, il se peut que ce soit en raison de l’inscription « SSSS » présente sur votre carte d’embarquement. Les quatre lettres sont un code mis en place par la Transportation Security Administration, agence nationale américaine de sécurité dans les transports.

Parmi les critères d’attribution du code, on retrouve notamment le fait de payer son billet en liquide. Le fait de voyager dans une destination « à haut risque » est également pris en compte. Des sélections aléatoires sont effectuées en parallèle.

Pour tous ceux visés par un contrôle SSSS, le personnel de l’aéroport analysera alors minutieusement la personne ainsi que ses biens pour qu’elle puisse voyager. Cette procédure dure environ trente minutes. Il faudra donc prévoir un délai plus large si le code est inscrit sur votre carte d’embarquement.

Et pour tous ceux qui pensent, grâce à ces informations révélées, déjouer la sécurité, ils devront déchanter. La dissimulation reste encore le meilleur des indices que vous êtes réellement suspect !