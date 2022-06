Contestation autour du champ gazier de Karish

Un article de l’Orient le Jour – 7 juin 2022

Cela faisait plus d’un an que les experts mettaient en garde contre un tel scénario et dictaient, presque mot pour mot, les mesures à prendre pour l’éviter. Mais peine perdue. L’arrivée dimanche du navire relevant de l’entreprise Energean Power, dans une zone qui pourrait être contestée par le Liban, pour exploiter le champ gazier de Karish pour le compte de l’État hébreu a suscité une levée de boucliers de la part des officiels libanais qui ont pointé un doigt accusateur sur Israël sans toutefois s’aventurer à parler de violation à ce stade. Y a-t-il eu ou non violation aux yeux du droit international ? Le fait accompli imposé par l’État hébreu peut-il être réversible au profit du Liban ?Lire la suite sur jforum.fr