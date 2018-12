Consternant sondage : Ce que les européens pensent des Juifs

Un sondage exclusif CNN révèle un antisémitisme très marqué et une ignorance de la Shoah en Europe, moins de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Selon les résultats de l’enquête de CNN, plus du quart des Européens interrogés pense que les Juifs ont trop d’influence dans les affaires et la finance. Près d’un sondé sur quatre a déclaré que les Juifs avaient trop d’influence dans les conflits et les guerres à travers le monde. 20% des sondés estiment que les Juifs ont trop d’influence dans les médias et ont trop d’influence en politique.

Dans le même temps, un tiers des Européens interrogés a déclaré ne rien connaître de la Shoah, l’assassinat collectif d’environ six millions de Juifs sur des terres contrôlées par le régime nazi d’Adolf Hitler dans les années 1930-1940.

C’est l’une des principales conclusions d’une enquête réalisée par le sondeur ComRes pour CNN. Le sondage CNN / ComRes a interrogé plus de 7 000 personnes en Europe, dont plus de 1 000 en Autriche, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne et en Suède.

Le scrutin avait été commandé et achevé avant le meurtre de 11 personnes dans une synagogue à Pittsburgh – l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre la communauté juive aux États-Unis.

D’autres résultats consternants

33% des Européens ont déclaré que les Juifs utilisent la Shoah pour faire avancer leurs propres positions ou objectifs.

33% des personnes interrogées par CNN ont déclaré qu’Israël utilisait la Shoah pour justifier ses actions.

33% des Européens ont déclaré que les partisans d’Israël utilisaient des accusations d’antisémitisme pour faire taire leurs critiques.

33% des Européens ont déclaré que la commémoration de la Shoah détournait l’attention d’autres atrocités aujourd’hui.

28% des sondes ont estimé que les actes antisémites dans leur pays sont une réponse aux actions de l’État d’Israël.

Dans l’enquête, quatre personnes sur dix estimaient que leur propre pays comptait entre 3% et 10% de Juifs.

En fait, Israël est le seul pays au monde où plus de 2% de la population est juive.

Source: CNN

Traduction: CFCA