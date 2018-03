Constat alarmant d’une étude réalisée par l’association Leket: Israël jette à la poubelle 1/3 de sa production alimentaire

Leket, la banque alimentaire israélienne vient de publier en partenariat avec le cabinet de conseil BDO un rapport consternant qui révèle en détail la quantité de nourriture détruite cette année en Israël depuis le producteur jusqu’au consommateur. Selon le rapport, 19,5 milliards de shekels de nourritures ont été gaspillés soit environ 2,3 millions de tonnes de nourritures jetées directement à la poubelle en 2017: c’est 33 % de la production alimentaire globale nationale….

C’est le troisième rapport national sur les déchets alimentaires que publie l’association Leket. Le plus terrible c’est que le rapport précise que 1,1 million de tonnes de produits alimentaires pourraient facilement être récupéré, plus qu’il n’en faut pour éradiquer totalement l’insécurité alimentaire en Israël, une situation où plus personne n’ai faim ni ne fasse les poubelles dans ce pays, vous imaginez…Lire la suite sur tel-avivre.com