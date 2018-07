Conséquence du trafic d’armes au Consulat de Jérusalem ? : le Quai d’Orsay ferme l’Institut français de Naplouse, colère des Palestiniens

Le ministère français des Affaires Etrangères a décidé d’arrêter les activités de l’Institut Français de Naplouse (Shrem), révèle RFI.

“Les motivations du ministère français des Affaires étrangères sont floues, et en tout cas ne sont pas officielles. Il ne s’agit que d’une question d’organisation selon les autorités françaises. Le consulat général de France à Jérusalem affirme que ce n’est pas une réduction des activités et de la coopération mais que c’est l’occasion de les développer hors les murs avec des partenaires locaux et que à l’image de l’engagement de la France dans la région, la présence culturelle française dans les Territoires Palestiniens reste forte avec trois autres Instituts français à Gaza, Ramallah et Jérusalem”, précise RFI. Lire la suite sur lemondejuif.info