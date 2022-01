Conflit russo-ukrainien: le dilemme cornélien d’Israël

Depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, Israël évite soigneusement de fâcher les parties adverses

Il y a deux ans jour pour jour, le 27 janvier 2020, plus de 40 chefs d’Etat s’étaient réunis à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, pour marquer le 75e anniversaire de la libération par l’Armée rouge du camp d’extermination d’Auschwitz. L’invité d’honneur de la cérémonie était le président russe Vladimir Poutine, et le grand absent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier s’était pourtant bien rendu dans la capitale israélienne pour l’occasion, mais en comprenant que les organisateurs – en l’occurrence le millionnaire Moché Kantor – allaient couvrir d’honneur Poutine, il avait préféré rebrousser chemin et rentrer à Kiev !Lire la suite sur jforum.fr