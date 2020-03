Confinés à Netanya, on ne s’attendait pas à cette fête

Les résidents d’un quartier d’habitation de Netanya ne s’attendaient pas à faire la fête sur leur balcon. En confinement depuis plusieurs jours et réduisant leurs déplacements, l’ambiance était à la joie lundi soir.

L’initiative privée n’a pas déplu aux habitants qui progressivement sont sortis sur leurs balcons. « On ne comprenait pas d’où venait ce bruit », raconte Solange. « Alors on est allés aux fenêtres et sur nos balcons. Il faisait nuit et on apercevait des lumières projetées sur tous les immeubles voisins. » Un homme avec un haut parleur et de la musique qui nous souhaitait une bonne santé, de la joie et de la bonne humeur. On ne s’attendait pas à cette fête en ces temps d’incertitude ».