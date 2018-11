Une Conférence « Science without borders » se tiendra à l’académie des sciences de Jérusalem. Il s’agit d’une conférence de tout premier plan, en présence de M. Reuven Rivlin, Président de l’Etat d’Israël, et de nombreux lauréats du prix Nobel français et israéliens dans plusieurs disciplines.

Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre de la Saison croisée France-Israël 2018 est destinée à renforcer les liens scientifiques entre les deux pays. Elle aura lieu le lundi 26 novembre prochain.Lire la suite sur israelvalley.com