Plus de 500 experts (dont des israéliens), 18 organisations internationales dont le FMI, l’ONU et Interpol, et 80 ministres issus de 72 nations se réunissent à Paris pour participer à « No money for terror », une conférence exceptionnelle dédiée à la « lutte contre le financement du terrorisme d’Al-Qaïda, de Daech (acronyme en arabe de l’EI) et des groupes et individus affiliés à ces organisations ». Lire la suite sur israelvalley.com