Conférence en Jordanie: « L’Holocauste, le plus grand mensonge de l’histoire moderne » (Vidéo)

Une conférence intitulée « L’Holocauste, le plus grand mensonge de l’histoire moderne » s’est tenue en Jordanie et a été retransmise par la chaine Al-Finiq TV (chaine jordanienne). Lors de la conférence, le chercheur et journaliste jordanien Muwaffaq Muhadin (à droite sur la photo) a émis des doutes sur le fait que des Juifs avaient été brûlés dans des fours pendant la Seconde Guerre mondiale…..Détails & Vidéo……..