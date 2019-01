Concours de la résistance. Ouf, les français ne sont pas tous antisémites !

Il n’est besoin que de mettre en avant le 27 janvier, cette « journée dédiée à la mémoire des génocides et pour la prévention des crimes contre l’humanité ». En effet, existe en parallèle, « ce Concours national de la résistance et de la déportation » …

Cette année encore, – organisé conjointement par le Ministère français de l’éducation nationale et de la jeunesse, le Ministère de la défense, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, et combien d’autres organisations * – Il existe bel et bien ce concours qui s’adresse aux collégiens de troisième, aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français à l’étranger.

« La Fondation pour la mémoire de la Shoah, reconnue d’utilité publique, a en charge la réalisation du dossier national du Concours national de la Résistance et de la Déportation pour 2019 » apprend-on en consultant leur site.

Ce dossier est conçu et élaboré par un comité présidé par Tristan Lecoq, professeur à l’Université Paris-Sorbonne avec le concours de la Fondation de la France Libre, la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation de la Résistance, de nombreux musées et centres de ressources et tant d’autres*.

Réalisé et administré par le « Réseau Canopé » à la demande du ministère chargé de l’Education nationale, ce site institutionnel met gratuitement à la disposition de la communauté éducative des ressources pour pallier la disparition progressive des témoins directs.

Reconnue d’utilité publique

Les conseils méthodologiques pour ce faire, se veulent être des modèles éducatifs, des modèles civiques pour accompagner une fois encore les élèves en cette année scolaire 2018-2019, avec pour thème précis l’obligation de traiter plus particulièrement des « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire ».

Et les élèves ne sont pas les seuls concernés : Ainsi le portail « Éduthèque » s’adresse aux enseignants, à tous les enseignants du premier et du second degré invités à s’y inscrire à l’aide de leur adresse professionnelle et bénéficier gratuitement d’un accès aux ressources sélectionnées de l’ensemble des partenaires pour leurs usages pédagogiques, par exemple celles de l’Institut national de l’Audiovisuel ».

Alors antisémite la France ? Que la Fondation pour la mémoire de la Shoah soit reconnue d’utilité publique devrait redonner confiance aux hommes de bonne volonté.

Oui mais voilà ! Tous ces casseurs mêlés aux gilets jaunes depuis plus de neuf semaines, de montrer leur haine de tout et du juif, de détruire tout sur leur passage et plus particulièrement l’espoir de pouvoir revivre un jour sereinement en France, ces briseurs de rêve évoquent à s’y méprendre le noir des années 1936.

____________________________________________________________________

* Le concours, piloté par la direction générale de l’enseignement scolaire en lien étroit avec l’inspection générale de l’éducation nationale, est mis en œuvre avec la participation :