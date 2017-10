Concert des Rolling Stones (Paris) : une firme israélienne chargée de la sécurité.

C’est la société israélienne Mifram Security qui équipe la toute nouvelle salle U Arena contre les attentats à la voiture bélier. Elles ont été posées pour protéger le public durant le concert des Rolling Stones (19/10/2017) qui a attiré 60 000 personnes dans cette salle de spectacles et de sports située juste derrière la Grande Arche de la Défense. Ces barrières provoquent l’arrêt complet d’un véhicule lancé à toute vitesse et protègent les abribus.

La France est le client numéro 1 de Mifram Security. Les barrières Mifram Security ont subi une série de crash tests approuvés par le Technion de Haïfa. Les barrières mobiles et modulables Mifram pour véhicules légers peuvent être déployées en 7 mn seulement. Elles permettent un arrêt efficace face à l’intrusion de véhicules, et peuvent être déployées en zones de combat, pour protéger des camps, des installations et pour des usages civils, comme les spectacles, les concerts et les grandes manifestations publiques. Lire la suite sur israelvalley.com