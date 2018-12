Le rabbin Marc Schneier, président de la Fondation pour la compréhension ethnique (FFEU), qui entretient des liens étroits avec tous les pays du golfe persique, a déclaré à Aroutz7 qu’en 2019, les six émirats du Golfe auront des relations diplomatiques officielles avec Israël. Au cours des quinze dernières années, le rabbin Schneier a côtoyé de nombreux palais en Arabie saoudite, à Oman, à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Selon lui, cela ne fait aucun doute, ce sont les opportunités économiques qui sont à l’origine du changement d’attitude à l’égard d’Israël et pas seulement la menace iranienne. Par ailleurs, pour Marc Schnier, les Etats du Golfe ont aujourd’hui une perception différente du sionisme…Lire la suite sur tel-avivre.com