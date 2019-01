Compliment remarqué de Gadi Eizencot à Binyamin Netanyahou

Mardi, lors de la passation de commandement entre le chef d’Etat-major sortant Gadi Eizencot et son successeur Aviv Kochavi, le premier a prononcé un discours au cours duquel il a notamment adressé un compliment remarqué et appuyé au Premier ministre présent à côté de lui. Il l’a remercié pour son soutien et a rajouté: “J’ai trouvé que toutes vos décisions (en matière de sécurité) ont été empreintes du sens de l’intérêt de l’Etat, professionnelles et pertinentes”.Lire la suite sur lphinfo.com