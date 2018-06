CommuniTake (Israël), l’un des portables les plus sécurisés au monde.

Le smartphone de l’israélienne CommuniTake est l’un des portables les plus sécurisés du marché. Il n’est donc pas surprenant que des armées, des banques et des multinationales du monde entier s’en équipent.

« De nombreuses institutions dans le domaine sécuritaire, financier, redoutent l'écoute clandestine, les cyber-menaces de plus en plus sophistiquées et le décryptage de codes », constate Ronen Sasson, PDG de la société israélienne qui est sorti de la prestigieuse unité 8200 de Tsahal spécialisée dans le renseignement d'origine électromagnétique et le décryptage des codes. CommuniTake est doté d'une technologie qui identifie et bloque les menaces et permet d'établir un réseau privé invincible. La société travaille sous la supervision du ministère de la Défense et ne peut vendre qu'aux distributeurs et pays autorisés afin que des éléments hostiles ne puissent découvrir ses secrets technologiques.